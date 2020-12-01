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Kızlardan mutlusu yok

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı son iki haftada aldığı galibiyetlerin mutluluğunu yaşıyor.

01 Aralık 2020 Salı 00:33
Kızlardan mutlusu yok

Ligde üst üste iki galibiyet alarak bir seri yakalayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bu serilerini devam ettirmek istiyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, son iki haftada takımının çok iyi mücadele ederek üst üste önemli iki galibiyet aldığını söyledi. Bu galibiyetlerin takımının hem moral bulması, hem de alt sıralardan kurtulmaları açısından önemli olduğunu dile getiren Atmaca, ‘’İlk defa mücadele ettiğimiz bu ligde son iki haftada çok iyi puanlar aldık. Ligin ilk 5 haftalık bölümünde hep şampiyonluk mücadelesi veren takımlar ile karşı karşıya geldik. İyi oynadığımız o müsabakaları kaybettik. Şimdi ise iyi oynadığımız müsabakalarda güzel oyunumuzu skora da yansıtmaya başladık. İki haftada bir seri yakaladık ve bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Takımımız aldığı galibiyetler ile çok mutlu ama ayaklarımız yere basıyor bu galibiyetler geride kaldı. Önümüzde alınacak daha çok galibiyet var’’ dedi. 

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