Kızlardan kötü başlangıç

Hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı, Ankara’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarı final müsabakalarının ilk gününde Ankara Gölbaşı Gençlikspor ile karşılaştı. Müsabakaya hızla başlayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ilk 5 dakikalık bölümü rakibi karşısında 4-1 önde geçti. Daha sonra Ankara temsilcisi toparladı ve hem ofansta hem defansta etkili olunca aradaki sayı farkını eritip öne geçti. Devreyi 17-11 Ankara temsilcisi önde tamamladı. İkinci yarıda oyuna dengeyi getiren Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Gölbaşı karşında etkili bir oyun ortaya koymaya başladı. Aradaki 6 sayılık farkı eriten Yozgat ekibi, son dakikalarda rakibine yüklense de istediği sayıları üretemeyince sahadan 31-29 mağlup ayrıldı. Bugün Tokat Turhal Mehmet Akif İlk Okulu, ile karşılaşacak olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı rakibini yenmesi durumunda şampiyonluk umutlarını son müsabakaya taşıyacak.

SAHAYA PANKART İLE ÇIKTILAR

Hentbol Bayanlar Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı yarı final müsabakalarının ilk gününde karşılaştıkları Ankara Gölbaşı Gençlikspor müsabakasına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın ‘Biz Büyük Bir Aileyiz’ pankartı ile sahaya çıktı.