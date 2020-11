KIZLARDAN KADINA ŞiDDETE HAYIR MESAJI

Celal Atik Spor Salon’unda yarın Artvin 7 Martspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını sürdüren Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı önceki gün antrenman öncesinde kadına şiddete hayır dediler. Hazırladıkları dövizler ile fotoğraf çektiren Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı sporcuları ‘Hayır, Hayır, Hayır, Kadına Şiddete Hayır’ yazılı dövizleri açarak kadına yönelik şiddette karşı uluslararası mücadele gününde kadına yönelik şiddete tepkilerini dile getirdiler. Kadın hentbol takımı sporcuları kendilerinin de bir kadın olduğunu ve kesinlikle kadına yönelik şiddete karşı olduklarını söylediler. Hangi şartlarda, her ne olursa olsun kadına yönelik şiddetin her zaman karşısında olduklarını dile getiren Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı sporcuları kadına yönelik şiddetin yılda bir gün değil her gün gündeme getirilmesi gerektiğini ve kadınların her zaman hatırlanmaları gerektiğini ifade ettiler.