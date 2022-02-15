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Kızlardan galibiyet mutluluğu

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubu’nda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Kızıltepe Spor Lisesi karşısında aldığı galibiyetin mutluluğunu yaşıyor.

15 Şubat 2022 Salı 00:33
Kızlardan galibiyet mutluluğu

Kırmızı siyahlı ekip kendi sahasında konuk ettiği Kızıltepe Spor Lisesi karşısında aldığı galibiyet ile moral buldu. Artvin 7 Martspor karşısında deplasmanda aldığı bir puan ile bir haftalık puan kaybı yaşayan kırmızı siyahlı ekip Kızıltepe Spor Lisesi karşısında aldığı galibiyet ile yeni bir çıkış yakaladı. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Kızıltepe Spor Lisesi müsabakasında oyuncularının sahada çok iyi mücadele ettiklerini ve haklı bir galibiyeti aldıklarını söyledi. Ligi ilk yarısında bir sayı ile mağlup oldukları rakiplerinden o müsabakanın rövanşını aldıkları için mutlu olduklarını dile getiren Atmaca, çok daha farklı kazanabilecekleri müsabakayı 6 sayı farklı tamamladıklarını belirtti.

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