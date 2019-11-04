Kızlardan farklı tarife

Müsabakaya hızlı başlayan Yozgat temsilcisi ilk 5 dakikalık bölümü rakibi karşısında 6-3 önde geçti. Konuk ekip Van Henbolspor’un mola almasının ardından Yozgat temsilcisi rakibi karşısında daha da iyi oynamaya başladı. Müsabakanın ilk yarısında hem ofansta hem de defansta iyi işler yapan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı müsabakanın ilk yarısını rakibi karşısında 25-6 önde tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısında da rakibine şans tanımayan kırmızı siyahlı ekip, aradaki sayı farkını iyice açtıktan sonra Antrenör Enis Atmaca genç oyuncularını sahaya sürdür. Genç oyuncuların sahaya girmesiyle oyun biraz dengelense de, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı rakibini 25 sayı farkla 41-16 mağlup etti.