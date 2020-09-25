KIZLARDAN DESTEK TURU

Kadın sporcular, Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve Milli Takımlar Sorumlusu Cenker Doğan’ı da ziyaret etti. Yozgat’taki bürosunda kız takımını ağırlayan Doğan, Yozgat’ta öz verili bir şekilde mücadele ederek tamamen kendi imkanları ile bu noktaya gelen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı oyuncularını canı gönülden kutladığını söyledi. Bu sezon çok zor bir ligde mücadele edecek olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımın özverili çalışmaları, ligin tek transfer yapmayan ve en genç takımı olmasının taktire şayan olduğunu dile getiren Doğan, ‘’Ligde mücadele ederken öncelikle kendi sağlığınızı düşünün. Covit-19 virüsü nedeniyle çok zor günlerden geçiyoruz. Biz federasyon olarak önce sporcularımız sağlığını düşünüyoruz ve buna göre tedbirler alıyoruz. Sizlerin de önceliğinizin kendi sağlınız olması gerekiyor. Maç kazanmaktan ziyade önce sağlığınızı düşünün sonra maç kazanmayı düşünün. Ben hepinize şimdiden yeni sezonda başarılar diliyorum, öz verili çalışmalarınızdan dolayı da tebrik ediyorum. Sizler hentbol için birer örneksiniz’’ dedi. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca ise, takım hakkında bilgiler verip sezonun 3 Ekim tarihinde başlayacağını sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından takım kaptanı Hilal Doğan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı formasını Cenker Doğan’a hediye etti.