Kızlardan Ata’ya saygı

Celal Atik Spor Salon’unda 10 Kasım günü gerçekleştirilen Antrenman öncesinde Atatürk portesi ve Türk Bayrağını alan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı sporcuları Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunup daha sonra istiklal marşımızı okudular. Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82’inci yılında Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı oyuncuları ulu önderi minnet ile andı.