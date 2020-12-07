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Kızlardan anlamlı mesaj

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı 3 Aralık Engelliler Gününü unutmayarak antrenman öncesinde anlamlı bir mesaj verdi.

07 Aralık 2020 Pazartesi 00:36
Kızlardan anlamlı mesaj

3 Aralık dünya engelliler günü nedeniyle Cuma günü gerçekleştirilen antrenman öncesinde dövizler hazırlayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalara Gençlikspor takımı sporcuları ‘Sevgi her engeli aşar’ ‘Engel olma farkında ol’ mesajı verdiler. Her bireyin birer engelli adayı olduğunu söyleyen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı, engellilere engel değil destek olunması gerektiğini, her zaman onların yanlarında olunmasını ve onlara sahip çıkılmasını istediler.

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Kızlardan Anlamlı Mesaj
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