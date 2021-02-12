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Kızlarda Tekirdağ hazırlıkları sürüyor

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Pazar günü Rıza Kayaalp Spor Salon’unda saat 12.00’da şampiyonluk mücadelesi veren Tekirdağspor ile karşı karşıya gelecek.

12 Şubat 2021 Cuma 00:35
Kızlarda Tekirdağ hazırlıkları sürüyor

Antrenör Enis Atmaca gözetiminde çalışmalarını sürdüren Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Pazar günü konuk edeceği rakibini yenerek ligde çıkış yakalamak istiyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Pazar günü şampiyonluk mücadelesi veren Tekirdağspor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Hedeflerinin her gibi zoru başararak galibiyet olduğunu dile getiren Atmaca, ‘’Şampiyonluk mücadelesi veren rakibimize karşı iyi bir oyun ortaya koyarak sahadan galibiyet ile ayrılan taraf olmak istiyoruz. Bunun için oyuncularımın sahada ellerinden gelenin en iyisini yapacağına inanıyorum. Cumartesi gününe kadar çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz, Cumartesi günü son hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra maç saatini beklemeye koyulacağız. Çok zor geçecek olan bu müsabakada galip gelen taraf umarım biz oluruz’’ dedi.

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Kızlarda Tekirdağ Hazırlıkları Sürüyor
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