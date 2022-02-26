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Kızlarda tek düşünce galibiyet

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bugün Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda saat 13.00’da Beta Transformatör Adasokağıspor ile karşı karşıya gelecek.

26 Şubat 2022 Cumartesi 00:23
Kızlarda tek düşünce galibiyet

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, bugün ligin güçlü ekiplerinden biri olan Beta Transformatör Adasokağıspor ile zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Ligin ilk yarısında deplasmanda rakiplerine mağlup olduklarını hatırlatan Atmaca, ‘’Bugün taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak ligin ilk devresindeki mağlubiyetin rövanşında sahadan galibiyet ile ayrılmak istiyoruz. Hafta başından bugün kadar Beta Transformatör Adasokağıspor ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırladık. Rakibimiz Beta Transformatör Adasokağıspor ilk dört takım arasına girme mücadelesi veriyor. Biz de bu hedefe dahil olabilmek için bu müsabakayı mutlaka kazanmamız gerekiyor’’ dedi. 

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