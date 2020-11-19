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Kızlarda son hazırlıklar

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Antrenör Enis Atmaca gözetiminde sürdürüyor.

19 Kasım 2020 Perşembe 00:50
Kızlarda son hazırlıklar

Cumartesi günü deplasmanda Ordu Gençlerbirliği takımı ile karşı karşıya gelecek olan temsilcimiz, rakibini yenerek ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Ordu Gençlerbirliği takımı ile oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Yarın bu müsabaka için Ordu’ya gideceklerini dile getiren Atmaca, ‘’Artık ligde galibiyetler almak istiyoruz. Geçtiğimiz hafta Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi takımı ile oynadığımız müsabakayı hakemin de etkisi ile 2 sayı farkla kaybettik. Ancak Cumartesi günü deplasmanda Ordu Gençlerbirliği takımı ile oynayacağımız müsabakada işimizi şansa bırakmak istemiyoruz. Güçlü rakibimizi kendi evinde yenerek hem ligde galibiyet ile tanışmak hem de moral bulmak istiyoruz. Bu müsabaka için çok iyi çalıştık ve yarın da son taktik antrenmanımızı yaparak yola çıkacağız’’ dedi.

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Kızlarda Son Hazırlıklar
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