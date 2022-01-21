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Kızlarda son hazırlıklar

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı yarın Türkiye Kupası’nda Yalıkavakspor ile oynayacağı müsabakanın son hazırlıklarını bugün yapacağı antrenman ile tamamlayıp maç saatini bekleyecek.

21 Ocak 2022 Cuma 00:40
Kızlarda son hazırlıklar

 Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, yarın Türkiye Kupası müsabakalarının açılışını Yalıkavakspor ile oynayacakları müsabaka ile yapacaklarını söyledi. Uzun süredir ligin ikinci yarısı için hazırlıkları sürdürdüklerini dile getiren Atlaca, ‘’Lig öncesinde Türkiye Kupası müsabakaları bizim için iyi bir hazırlık olacak. Türkiye Kupası müsabakalarına ev sahipliği yapmamız da bizin için çok önemli bir husus. Ev sahibi takımı olma avantajımızı kullanarak rakiplerimizi yenmek ve bir üst tura çıkmak istiyoruz. Rakiplerimiz çok güçlü ekipler, Süper Lig’de mücadele eden takımlar. Ancak biz de artık çok basit bir takım değiliz. Özellikle kendi sahamızda oynadığımız müsabakalarda taraftarlarımızın da desteğini arkamıza aldığımız zaman oyuncularım çok güzel işler yapıyor. Yarın da taraftarlarımızın desteğini arkamıza alarak Yalıkavakspor’u yenip Türkiye Kupası Birinci Kademe Müsabakalarına iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz’’ dedi. 

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