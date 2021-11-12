Kızlarda son hazırlıklar

Geçtiğimiz hafta Adana temsilcisi Adasokağıspor karşısında beklemediği bir mağlubiyet alan kırmızı siyahlı ekip yarın konuk edeceği Elazığ Sosyal Yardımlaşma takımını yenerek Adana mağlubiyetini telafi etmeyi amaçlıyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, yarın ligin güçlü ekiplerinden biri olan Elazığ Sosyal Yardımlaşma takımı ile zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Güçlü rakipleri karşısında taraftarların da desteğini arkalarına alarak yenmek istediklerini dile getiren Atmaca, ‘’Bu sezon kendi sahamızda oynadığımız müsabakaları kaybetmedik. Yarın da Elazığ Sosyal Yardımlaşma takımı karşısında galibiyet ile ayrılacağımıza inanıyorum. Kart cezası bulunan Atiye Gülseven arkadaşımızın cezası bitti, yarın Elazığ temsilcisi karşısına tam kadro çıkacağız. Bizlere içeride oynadığımız bütün müsabakalarda destek veren taraftarlarımız ile bu müsabakayı kazanacağız’’ dedi.