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Kızlarda Sivas hazırlıkları

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Sivas Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

16 Şubat 2022 Çarşamba 00:59
Kızlarda Sivas hazırlıkları

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, hafta sonu Kızıltepe Spor Lisesi karşısında haklı bir galibiyet aldıklarını, bu galibiyet serisine devam etmek için Sivas Belediyespor’u da deplasmanda yenmeleri gerektiğini söyledi. Ligin ilk devresinde güçlü rakipleri karşısında galip geldiklerini hatırlatan Atmaca, ‘’Bu müsabakanın rövanşını da rakibimize bırakmak istemiyoruz. Dün itibariyle Sivas Belediyespor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başladık. Deplasmanda karşı karşıya geleceğimiz rakibimiz karşısında galibiyet hedefliyoruz’’ dedi. 

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