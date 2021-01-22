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Kızlarda Polatlı hazırlığı

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ligin ikinci yarısının ilk haftasında Polatlı Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Antrenör Enis Amaca gözetiminde sürdürüyor.

22 Ocak 2021 Cuma 00:29
Kızlarda Polatlı hazırlığı

Rıza Kayaalp Spor Salon’unda yoğun bir şekilde çalışan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı şampiyonluk mücadelesi veren rakiplerini yenerek ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Pazar günü Rıza Kayaalp Spor Salon’unda saat 12.00’da Polatlı Belediyespor’u konuk edeceklerini söyledi. Ligin ilk devresinde güçlü rakiplerine deplasmanda yenildiklerini hatırlatan Atmaca, ‘’Kendi sahamızda oynayacağımız müsabakada rakibimizden rövanşı almak istiyoruz. Ligin en güçlü ekiplerinden biri olan ve şampiyonluk mücadelesi veren rakibimizi yenmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Zoru başaracağımıza da inanıyorum’’ dedi. 

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Kızlarda Polatlı Hazırlığı
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