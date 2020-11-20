Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1313
ALTIN
453.460
DOLAR
7.5785
STERLİN
10.0245
EURO
8.9746

Kızlarda Ordu’yu gözüne kestirdi

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Pazar günü deplasmanda Ordu Gençlerbirliği takımı ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

20 Kasım 2020 Cuma 00:36
Kızlarda Ordu’yu gözüne kestirdi

Antrenör Enis Atmaca gözetiminde çalışan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Ordu Gençlerbirliği’ni yenmek istiyor. Geçtiğimiz sezon aynı grupta yer alan ve çıktığı iki müsabakayı da kazanan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı rakiplerine geçen senenin rövanşını da vermek istemiyor. Antrenör Enis Atmaca, Pazar günü tam kadro olarak çıkacakları Ordu Gençlerbirliği ile oynayacakları müsabakadan galibiyet ile ayrılacaklarına inandıklarını söyledi. Oyuncularına güvendiğini ve Ordu’dan puanlar ile döneneceklerini dile getiren Atmaca, ‘’Geçtiğimiz sezon ikinci ligde mücadele ettiğimizde Ordu Gençlerbirliği takımı ile aynı grupta yer aldık. Rakibimizi her iki müsabakada da yenmeyi başardık. Pazar günü de geçen senenin rövanşını vermeye niyetimiz yok. Ordu deplasmanında puanlar alarak Yozgat’a döneceğimize ve moral bulacağımıza inanıyorum’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Kızlarda Ordu’yu Gözüne Kestirdi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DONDUK!
DONDUK!
Sorgun Fenerbahçe’yi çalışıyor
Sorgun Fenerbahçe’yi çalışıyor
YOZGATSPOR TOKATSPOR’U AĞIRLIYOR
YOZGATSPOR TOKATSPOR’U AĞIRLIYOR
Yozgatspor’a ceza yağdı
Yozgatspor’a ceza yağdı
Fırat’a 3 maç ceza
Fırat’a 3 maç ceza
Kızlarda son hazırlıklar
Kızlarda son hazırlıklar
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim