Kızlarda Ordu’yu gözüne kestirdi

Antrenör Enis Atmaca gözetiminde çalışan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Ordu Gençlerbirliği’ni yenmek istiyor. Geçtiğimiz sezon aynı grupta yer alan ve çıktığı iki müsabakayı da kazanan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı rakiplerine geçen senenin rövanşını da vermek istemiyor. Antrenör Enis Atmaca, Pazar günü tam kadro olarak çıkacakları Ordu Gençlerbirliği ile oynayacakları müsabakadan galibiyet ile ayrılacaklarına inandıklarını söyledi. Oyuncularına güvendiğini ve Ordu’dan puanlar ile döneneceklerini dile getiren Atmaca, ‘’Geçtiğimiz sezon ikinci ligde mücadele ettiğimizde Ordu Gençlerbirliği takımı ile aynı grupta yer aldık. Rakibimizi her iki müsabakada da yenmeyi başardık. Pazar günü de geçen senenin rövanşını vermeye niyetimiz yok. Ordu deplasmanında puanlar alarak Yozgat’a döneceğimize ve moral bulacağımıza inanıyorum’’ dedi.