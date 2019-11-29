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Kızlarda Ordu hazırlığı sürüyor

KADINLAR İkinci Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Pazar günü konuk edeceği Gençlerbirliği ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Kızlarda Ordu hazırlığı sürüyor

KADINLAR İkinci Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Pazar günü konuk edeceği Gençlerbirliği ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

29 Kasım 2019 Cuma 04:04
Kızlarda Ordu hazırlığı sürüyor

Antrenör Enis Atmaca, Pazar günü kendi taraftarlarının da desteğini arkalarına alarak güçlü rakiplerini yenmek istediklerini söyledi. Ordu Gençlerbirliği ile oynadıkları müsabakaya çok iyi hazırlandıklarına vurgu yapan Atmaca, ‘’Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı olarak bu sezon hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik. Şampiyonluk için de çok çalışmamız gerektiğinin farkındayız. Çok çalışıyoruz, lige ara verilmesine rağmen biz takım olarak çalışmalarımıza kesinlikte ara vermedik. Antrenmanlarımıza düzenli olarak devam ettik. Bu yoğun çalışma tempomuzun da meyvelerini alacağımıza inanıyorum. Önümüzde çok zorlu bir Ordu Gençlerbirliği müsabakası var. Bizimle aynı puana sahip olan Ordu temsilcisini yeneceğimize inancımız tam. Bu haftaya lider olarak girdik ve Ordu müsabakasında sonra da liderliğimizi devam ettireceğimizi düşünüyorum’’ dedi. 

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Kızlarda Ordu Hazırlığı Sürüyor
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