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Kızlarda Ordu alarmı

HENTBOL Kadınlar İkinci Ligi C Grubunda mücadele eden lider Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Pazar günü konuk edeceği Ordu Gençlerbirliği ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Kızlarda Ordu alarmı

HENTBOL Kadınlar İkinci Ligi C Grubunda mücadele eden lider Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Pazar günü konuk edeceği Ordu Gençlerbirliği ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

27 Kasım 2019 Çarşamba 04:04
Kızlarda Ordu alarmı

Antrenör Enis Atmaca gözetiminde Rıza Kayaalp Spor Salon’unda çalışan kırmızı siyahlı ekip, güçlü rakibini yenerek liderliğini sürdürmek istiyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, fikstür gereği iki haftadır müsabaka oynamadıklarını ancak oyuncularına izin vermek yerine antrenmanlara devam ettiklerini söyledi. Ordu Gençlerbirliği ile oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını dile getiren genç Antrenör Enis Atmaca, ‘’Bizim ile aynı puana sahip olan güçlü rakibimizi taraftarlarımızın da desteğini arkamıza alarak yenmek istiyoruz. Lige Van galibiyeti ile güzel bir başlangıç yaptık. Bu hafta da Pazar günü Ordu temsilcisini yenerek hem liderliğimizi sürdürmek istiyoruz hem de Play-Off’lar için önemli bir avantaj yakalamayı amaçlıyoruz’’ dedi. 

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Kızlarda Ordu Alarmı
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