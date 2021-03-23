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Kızlarda Mudanya hazırlığı

HENTBOL Kadınlar Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı hafta sonu Mudanya Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına bugün Antrenör Enis Atmaca gözetiminde başlayacak.

23 Mart 2021 Salı 00:24
Kızlarda Mudanya hazırlığı

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Pazar günü deplasmanda Artvin 7 Martspor ile oynadıklarını bu müsabaka sonrasında oyuncularına bir günlük izin verdiğini söyledi. Bugün takımının toplanacağını ve hafta sonu Mudanya Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başlayacaklarını dile getiren Atmaca, ‘’Pazar günü deplasmanda Artvin 7 Martspor ile oynadığımız müsabakadan aldığımız mağlubiyet için üzgünüz. Kazanabileceğimiz müsabakayı basit hatalar ile kaybettik. Çok çekişmeli ve güzel bir müsabaka oldu. İki takım da galibiyet için sahada elinden geleni yaptı. Bu maçın galibi daha az hata yapan taraf olacaktı biz basit hatalar yaptık, özellikle 7 metre atışlarının bir çoğunu kaçırınca sahadan mağlup ayrılan taraf olduk. İki sayı farkla bu müsabakayı kaybettik bu nedenle de çok üzgünüz. Artık Artvin 7 Martspor ile oynadığımız müsabaka geride kaldı. Bu hafta sonu ligin güçlü ekiplerinden Mudanya Belediyespor ile Yozgat’ta karşı karşıya geleceğiz. Bu müsabaka için çok çalışıp güzel bir oyun ile güçlü rakibimizi Yozgat’tan eli boş göndereceğimize inanıyorum’’ dedi.

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Kızlarda Mudanya Hazırlığı
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