Kızlarda Mersin mesaisi

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Pazar günü deplasmanda lider Mersin Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geleceklerini söyledi. Ligde son haftalarda istemedikleri sonuçlar aldıklarını hatırlatan Atmaca, ‘’Ligde çıktığımız son üç müsabakayı kaybettik. Geçtiğimiz hafta Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi takımı ile oynayacağımız müsabaka ise olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendi. Arma vermeden Mersin Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başladık. Ligin ilk yarısında kendi sahamızda oynadığımız müsabakada rakibimiz karşısında iyi mücadele etmemize karşılık hakemin de etkisi ile müsabakayı kaybetmiştik. Bu maçın rövanşında ise rakibimizi yenmek istiyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlanıyoruz. Cumartesi gününe kadar Mersin Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarını sürdüreceğiz, Cumartesi günü ise son hazırlıklarımızı tamamlayarak Mersin’e gideceğiz. Lideri kendi evinde yenerek hem kötü gidişatımıza dur demek, hem de yeni bir çıkış yakalamak istiyoruz’’ dedi.