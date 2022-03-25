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Kızlarda Malatya hazırlığı

Futbol Kadınlar Üçüncü Ligi K Grubunda mücadele edecek olan Yurdum Gençlikspor takımı ligin ilk haftasında Bozok Stadı dış sahasında Malatyaspor ile oynayacağı yarın ki müsabakaların hazırlıklarını sürdürüyor.

25 Mart 2022 Cuma 00:21
Kızlarda Malatya hazırlığı

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Yurdum Gençlikspor kadın futbol takımı Antrenörler Mehmet Efe ve Emre Çimentepe gözetiminde yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Yurdum Gençlikspor Antrenörü Mehmet Efe, uzun zamandır Antrenör arkadaşı Emre Çimentepe ile birlikte lig hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi. Yozgat’ta Kadın Futbol takımını kurduktan sonra önce seçme yaptıklarını ardından da çekirdek kadroyu oluşturarak lig hazırlıklarına yoğunlaştıklarını dile getiren Efe, ‘’Uzun süredir oyuncularımız ile hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu gün ligin ilk haftasında Malatyaspor ile oynayacağımız müsabakanın son hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye koyulacağız. Ligin köklü ekiplerinden biri olan Malatyaspor karşısında hedefimiz galibiyet. Biz Yurdum Gençlikspor olarak ilk defa bu ligde mücadele edeceğiz. Kızlarımızın bir çoğun ilk defa resmi bir müsabakada forma giyecekler. Yarını oynayacağımız müsabakada biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve sahadan puan yada puanlar alarak ayrılıp lige güzel bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum’’ dedi. 

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