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Kızlar’da Kızıltepe hazırlığı

Pazar günü deplasmanda Artvin 7 Martspor ile oynadığı müsabakayı berabere tamamlayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı, bu hafta sonu Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda Kızıltepe Spor Lisesi ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

09 Şubat 2022 Çarşamba 00:22
Kızlar’da Kızıltepe hazırlığı

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Pazar günü Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda Kızıltepe Spor Lisesi ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Antrenör Enis Atmaca gözetiminde sürdürüyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, hafta sonu Artvin deplasmanında hakemlerinde etkisi ile Artvin 7 Martspor ile oynadıkları müsabakada 1 puana razı olmak durumunda kaldıklarını söyledi. Ligin ilk yarısında Artvin temsilcisi karşısında farklı galip geldiklerini hatırlatan Atmaca, ‘’Pazar günü deplasmanda Artvin 7 Martspor ile oynadığımız müsabakayı kazanmamız gerekiyordu. Ancak müsabaka hakemlerinin yanlı kararları ve bizim de biraz tutuk oynamamız bu müsabakayı berabere bitirmemize neden oldu. Artık bu müsabaka geride kaldı ve Pazar günü kendi sahamızda Kızıltepe Spor Lisesi ile oynayacağımız müsabakaya yöneldik. Ligin güçlü ekiplerinden biri olan Kızıltepe Spor Lisesi karşısında taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak sahadan galibiyet ile ayrılmak istiyoruz’’ dedi.

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