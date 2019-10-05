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Kızlarda hedef şampiyonluk

HENTBOL Kadınlar İkinci Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirledi.

Kızlarda hedef şampiyonluk

HENTBOL Kadınlar İkinci Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirledi.

05 Ekim 2019 Cumartesi 00:00
Kızlarda hedef şampiyonluk

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Geçtiğimiz sezon ilk defa mücadele ettikleri ligde büyük bir başarının altına imza atarak Play-Off oynamayı başardıklarını hatırlatan genç Antrenör, bu sezon yeni başarıların altına imzalarını atmak istediklerini ifade etti. Yeni sezonda kendilerine yeni hedefler belirlediklerini dile getiren Atmaca, ‘’Bu sezon takımımızı şampiyon yapmak için elimizden geleni yapacağız. Geçtiğimiz sene tecrübe kazandığımız bu ligde bu sene şampiyonluk yaşamak, hatta Play-Off’larda da başarılı olarak Birinci Lige yükselmek istiyoruz’’ dedi.

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