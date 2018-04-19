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Kızlarda hedef ikinci lig

HENTBOL Bayanlar Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı final müsabakalarına kilitlendi.

Kızlarda hedef ikinci lig

HENTBOL Bayanlar Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı final müsabakalarına kilitlendi.

19 Nisan 2018 Perşembe 07:00
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Kızlarda hedef ikinci lig

Ankara’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarı final müsabakalarının son gününde Akdeniz Üniversitesi Spor Kulübü’nü yenen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı en iyi üçüncü takım olarak final müsabakalarına yükselmeye hak kazanmıştı. Ara vermeden final müsabakalarının hazırlıklarına başlayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı hedefini mutlak İkinci Lig olarak belirledi. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Ankara’da gerçekleştirilen müsabakalarda takımının çok iyi bir performans sergilediğini güçlü takımlar
 arasında sıyrılarak İkinci Lig’e yükselme final müsabakalarına katılmaya hak kazandıklarını söyledi. Final müsabakalarının hazırlıklarına ara vermeden başladıklarını dile getiren genç Antrenör, 24’’-28 Nisan tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek olan final müsabakalarına çok iyi hazırlanacağız ve güçlü rakiplerimizi geride bırakarak son 4 takım arasına kalıp İkinci Lig’e yükselmek istiyoruz. Bunu başaracak güce sahibiz. Yarı final müsabakalarında Ankara’da çok iyi mücadele ettiğimiz ilk iki müsabakayı şansız bir şekilde kaybettik ancak bu kayıplarımızı müsabakaların son gününde Akdeniz Üniversitesini yenerek telafi ettik. Şimdi tek düşüncemiz Final müsabakaları ve oradan da başarılı olup bir üst lige çıkacağımıza camia olarak inanıyoruz’’ dedi. 

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