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KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı 2 Ocak 2021 tarihinde Maltepespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını Antrenör Enis Atmaca gözetiminde yaptığı çalışma ile sürdürüyor.

24 Aralık 2020 Perşembe 00:59
KIZLARDA DURMAK YOK

Celal Atik Spor Salon’unda gerçekleştirilen çalışmada Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı oyuncularının hırslı ve istekli olmaları teknik ekibi memnun etti. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Cumartesi günü Araç Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın ertelendiğini bu nedenle 2 Ocak tarihinde deplasmanda Maltepespor ile oynayacakları müsabakaya yöneldiklerini söyledi. İstanbul deplasmanında puanlar alarak dönmek istediklerini dile getiren Atmaca, zorlu deplasmana kadar çok iyi çalışacaklarını sözlerine ekledi. 

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