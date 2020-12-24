KIZLARDA DURMAK YOK

Celal Atik Spor Salon’unda gerçekleştirilen çalışmada Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı oyuncularının hırslı ve istekli olmaları teknik ekibi memnun etti. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Cumartesi günü Araç Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın ertelendiğini bu nedenle 2 Ocak tarihinde deplasmanda Maltepespor ile oynayacakları müsabakaya yöneldiklerini söyledi. İstanbul deplasmanında puanlar alarak dönmek istediklerini dile getiren Atmaca, zorlu deplasmana kadar çok iyi çalışacaklarını sözlerine ekledi.