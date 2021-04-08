KIZLARDA ARAÇ HAZIRLIĞI

Süper Lige çıkmayı garantileyen Araç Belediyespor ile Pazar günü karşı karşıya gelecek olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı güçlü rakibi karşısında elinden gelenin en iyisini yaparak sahadan galibiyet ile ayrılmak istiyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Pazar günü deplasmanda Araç Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi. Süper Lige çıkmayı garantileyen Araç Belediyespor karşısında iyi bir oyun ortaya koymak istediklerini dile getiren Atmaca, ‘’Ligin en güçlü ekiplerinden biri olan Araç Belediyespor karşısına galibiyet için çıkacağız. Sahada elimizden gelen mücadelenin en iyisini vererek istediğimiz sonucu alamı amaçlıyoruz. Ligin bitimine iki hafta kala güçlü rakibimizi yenersek son hafta Maltepespor ile oynayacağımız müsabaka öncesinde moral bulacağız’’ dedi.