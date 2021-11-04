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Kızlarda Adana hazırlığı

Kadınlar Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Cumartesi günü deplasmanda Adana temsilcisi BETA Transformatör Adasokağı takımı ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

04 Kasım 2021 Perşembe 00:53
Kızlarda Adana hazırlığı

Hafta sonu lider Sivas Belediyespor’u farklı yenerek moral bulan kırmızı siyahlı ekip Cumartesi günü ise Adana deplasmanında BETA Transformatör Adasokağı takımını yenerek seri yakalamak istiyor. Antrenör Enis Atmaca, deplasmanda BETA Transformatör Adasokağı takımı ile oynayacakları müsabakaya moralli bir şekilde hazırlandıklarını söyledi. Yarın Adana’ya giderek orada son hazırlıkları yapacaklarını hatırlatan Atmaca, takımda geçtiğimiz hafta mavi kart görerek cezalı duruma düşen Atiye Gülseven dışında eksiklerinin bulunmadığı sözlerine ekledi. 

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