KIZLARA ZOR GURUP

Temsilcimiz Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor takı A Grubunda yer alırken güçlü rakipler ile eşleşti. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor takımı bu sezon Adana Beta Transformatör Adasokağıspor, Aksaray Belediyesi Gençlikspor, Artvin 7 Mart Spor Kulübü, Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü, Gazianten Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi, Mardin Kızıltepespor, Mersin Büyükşehir Bellediyespor, Rize Olimpik Pazar Sppor Kulübü, Sivas Belediyespor takımları ile mücadele edecek. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor takımı Antrenörü Enis Atmaca, B grubuna göre çok zor bir kura çektiklerini ve zor bir gruba düştüklerini söyledi. Süper Ligden düşen takımlar ile yüksek bütçeli takımların yer aldığı A grubunda mücadele edeceklerini vurgulayan Atmaca, ‘’Bu grupta işimiz gerçekten çok zor. Ancak elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğiz. Elazığ, Aksaray ve Sivas Belediyespor Süper Lig’den düştüler. Bu takımlar kadrolarını bozmazken, grubumuzda bulunan bazı takımlar ise kendilerine güçlü sponsorlar bularak transfer yaptılar. Bizde kendimize iyi bir sponsor bulmamız durumunda transfer yapabilirsek oturmuş kadromuz ile üst sıraları zorlarız, ancak transfer gerçekleştiremememiz durumunda ise orta sıralarda bitirebilmek için çaba gösteririz’’ dedi.