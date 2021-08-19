Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1449.59
ALTIN
484.70
DOLAR
8.4554
STERLİN
11.6729
EURO
9.9394

KIZLARA ZOR GURUP

Kadınlar Hentbol Birinci Ligi kuraları çekildi. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor takımı ile birlikte toplam 20 takımın mücadele edeceği Kadın Hentbol Birinci Ligi’nde kuru çekimi yapılırken, 20 takım iki grupta mücadele edecek.

19 Ağustos 2021 Perşembe 00:49
KIZLARA ZOR GURUP

Temsilcimiz Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor takı A Grubunda yer alırken güçlü rakipler ile eşleşti. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor takımı bu sezon Adana Beta Transformatör Adasokağıspor, Aksaray Belediyesi Gençlikspor, Artvin 7 Mart Spor Kulübü, Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü, Gazianten Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi, Mardin Kızıltepespor, Mersin Büyükşehir Bellediyespor, Rize Olimpik Pazar Sppor Kulübü, Sivas Belediyespor takımları ile mücadele edecek. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor takımı Antrenörü Enis Atmaca, B grubuna göre çok zor bir kura çektiklerini ve zor bir gruba düştüklerini söyledi. Süper Ligden düşen takımlar ile yüksek bütçeli takımların yer aldığı A grubunda mücadele edeceklerini vurgulayan Atmaca, ‘’Bu grupta işimiz gerçekten çok zor. Ancak elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğiz. Elazığ, Aksaray ve Sivas Belediyespor Süper Lig’den düştüler. Bu takımlar kadrolarını bozmazken, grubumuzda bulunan bazı takımlar ise kendilerine güçlü sponsorlar bularak transfer yaptılar. Bizde kendimize iyi bir sponsor bulmamız durumunda transfer yapabilirsek oturmuş kadromuz ile üst sıraları zorlarız, ancak transfer gerçekleştiremememiz durumunda ise orta sıralarda bitirebilmek için çaba gösteririz’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
KIZLARA ZOR GURUP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hepimiz şampiyonuz
Hepimiz şampiyonuz
Kaptan Kasımpaşa’da
Kaptan Kasımpaşa’da
Atiye tecrübe kazandı
Atiye tecrübe kazandı
Amatör Liglerin esasları belli oldu
Amatör Liglerin esasları belli oldu
Sorgun yüzme havuzu açılışını bekliyor
Sorgun yüzme havuzu açılışını bekliyor
Sorgun’un hedefi belli
Sorgun’un hedefi belli
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim