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Kızlara sıcak karşılama

TEKİRDAĞSPOR ile deplasmanda karşı karşıya gelen Kadınlar Birinci Ligi’ndeki temsilcimiz Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımını İstanbul Yozgatlılar Federasyonu karşıladı.

26 Ekim 2020 Pazartesi 00:02
Kızlara sıcak karşılama

 Cuma günü İstanbul’a giden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Bir ara İl Özel İdaresi tarafından satışı çıkartılması düşünülen Yurt binasında ağırlanan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı iki gün boyunca yurt binasında kaldı. İstanbul’da akşam yemeğinde ve sabah Kahvaltısında İstanbul Yozgatlılar Federasyonunun konuğu olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımını Tekirdağ’da ise Trakya Yozgatlılar Federasyon Başkanı Burhan Koç ve yönetimi karşıladı. Tekirdağspor ile oynanan müsabakada da Kız takımına destem veren federasyon yönetimi müsabaka sonrasında ise kız takımına yemek ikramında bulundular. Tekirdağ’dan İstanbul’a geçen Kız takımını tekrar İstanbul Yozgatlılar Federasyonu yönetimi karşıladı. İstanbul Yozgatlılar Federasyonu üyesi iş adamlarından Sarıkaya Emlak ve Gayrimenkul Danışmanlığın sahibi Ramazan Tülek kızlara akşam yemeği ikram ederken, Kızlara moral ve motivasyon vermeye çalışan Yozgatlılar Federasyonu yönetimi her zaman Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının yanında olduklarını bundan sonra da ellerinden gelen desteği sunmaya gayret göstereceklerini söylediler. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımına İstanbul ve Tekirdağ’da Kadın Kolları Başkanı Aysel Arslan yalnız bırakmadı. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımını Antrenörü Enis Atmaca ise İstanbul’da kendilerini ağırlayan İstanbul Yozgatlılar Federasyonuna Tekirdağ’da ise kendilerini yalnız bırakmayan Trakya Yozgatlılar Federasyon’una teşekkür etti. 

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Kızlara Sıcak Karşılama
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