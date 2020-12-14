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Kızlara sıcak karşılama

HENTBOL Kadınlar Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Mudanya Belediyespor ile oynadığı müsabaka öncesinde, önce İstanbul Yozgatlılar Federasyonu İstanbul’da, daha sonra da Bursa Yozgatlılar Federasyonu Bursa’da karşılayarak Yozgat temsilcisini konuk ettiler.

14 Aralık 2020 Pazartesi 00:18
Kızlara sıcak karşılama

Perşembe günü İstanbul’a giden ve İstanbul Yozgatlılar Federasyon’unun kullanımında olan Yurtta kalan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Cuma günü ise Bursa’ya geçti. Bursa’da da Bursa Yozgatlılar Federasyon’unun konuğu olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı burada da kendileri için ayarlanan otelde kaldılar. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Başkanı Musa Saydam, ‘Bursa’ya geldiğimiz an itibariyle gönüllerini açan samimiyetle ve yürekten destekleyen ve bizi bir an olsun yalnız bırakmayan Bursa Yozgatlılar Federasyonuna teşekkür ediyorum. Gönül dostları, Yozgat sevdalıları Serhat Baran Başkanıma, Haydar Çakan ve Mehmet Ünal beye Mudanya’da bizleri karşılayan Ertuğrul beye Bozok Yaylasının Perileri olarak çok müteşekkiriz. Ayrıca bizleri İstanbul’da da yalnız bırakmayan İstanbul Yozgatlılar Derneğine de çok teşekkür ediyoruz’’ dedi. İstanbul Yozgatlılar Federasyonu ve DUYKON Kadın Kolları Başkanı Aysel Arslan ise ‘’Sultanlarımızı Bursa maçı öncesinde de yalnız bırakmadık ve verdiğimiz sözü tutarak kızlarımıza Genel Sekreterimiz Kaan Pınarcıoğlu ile birlikte ilk formalarını ve eşofmanlarını teslim ettik. Sponsorumuz Abdurrahman Kılınçer Başkanımıza ve Iskader'e teşekkür ederiz. Hayırlı olsun! Ayrıca Istanbul Fatih'te bulunan Yozgat Özel Öğrenci Yurdumuzda misafir ettiğimiz Sultanlarımıza hazırlamış olduğu nefis akşam yemeği ve kahvaltı için MasterChef'imiz Bilal Uzcan beye teşekkür ederiz’’ dedi.

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Kızlara Sıcak Karşılama
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