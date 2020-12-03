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Kızlara moral ziyareti

YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse Kadınlar Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının dün Rıza Kayaalp Spor Salon’unda gerçekleştirilen antrenmanını ziyaret etti.

03 Aralık 2020 Perşembe 00:52
Kızlara moral ziyareti

Antrenman öncesinde kızlarla sohbet eden Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, kendisinin de eski bir hentbolcu olduğunu bu nedenle de hentbol sporuna yabancı olmadığını söyledi. Köse eşi Nagihan Köse ile birlikte ziyaret ettiği Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında Köse’yi, Kulüp Başkanı Musa Saydan, Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Antrenör Enis Atmaca ve takım kaptanı Hilal Doğan karşıladı. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak’ta ziyarette yer aldı. Kızları göstermiş olduğu özverili mücadele ve başarılarından dolayı kutlayan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, kızlara desteğinin devam edeceğini sözlerine ekledi. Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli ise kendi bünyelerinde faaliyet gösteren takımlarının ziyarete gelen Belediye Başkanı Köse’ye teşekkür etti. Köse kızlarla bir müddet sohbet ettikten sonra aldığı hediyeleri eşi ile birlikte kızlara taktim etti. 

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Kızlara Moral Ziyareti
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