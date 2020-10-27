Kızlara moral oldular

İstanbul Yozgatlılar Federasyonunun konuğu olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Tekirdağspor ile oynadıkları müsabaka sonrasında Federasyon Başkanı Ahmet Yılmaz ve Kadın Kolları Başkanı Aysel Arslan eşliğinde İstanbul turu yaptılar. Akşam yemeğinin ardından tekne ile Boğaz turu atan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı İstanbul Boğazının eşsiz manzarası karşısında hem etkilendiler hem de moral buldular. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, kendilerini Tekirdağspor müsabakasında yalnız bırakmayan İstanbul Yozgatlılar Federasyonu ve Trakya Yozgatlılar Federasyonu başkan ve yönetimine teşekkür etti. Kendilerini İstanbul’da evlerinde gibi hissettiklerini dile getiren Atmaca, ‘’Kızlarımızı Kadın Kolları Başkanı Aysel Arslan bir dakika olsun yalnız bırakmadı. Tekirdağspor ile oynadığımız müsabakalarda da Federasyonlarımızın yetkilileri hep yanımızdalardı. Bizleri orada çok güzel ağırladılar. Kızlarımız kendilerinin unutulmadığı, kendilerinin değerli olduğunu hissettiler. Ben İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz’a, Kadın Kolları Başkanı Aysel Arslan’a, Trakya Yozgatlılar Federasyon Başkanı Burhan Koç’a, İş insanı Ramazan Tülek’e, her şeyimiz ile yakından ilgilenen Kaan Pınarcı’ya ve Federasyonlarımızın üyelerine çok teşekkür ediyorum’’ dedi.