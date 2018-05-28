Ankara’da gerçekleştirilen final grubu müsabakaları öncesinde Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımını ziyaret eden takımına YURT Eğitim Sen Genel Başkanı ve Yozgat SHÇEK Spor Kulübü Başkanı Hakan Çeliksoy ve ekibi kızlara moral verdi. Çeliksoy Yozgat SHÇEK Spor Kulübü Başkan Yardımcı Ömer Tosun, YURT - AY Tarım Sen Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Aktaş ve YURT - Eğitim Sen Yozgat İl Temsilcisi Gökhan Yaşlı ile birlikte ziyaret ettikleri kızlara moral verirken, müsabakada da tribünden desteklediler.
28 Mayıs 2018 Pazartesi 07:00
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