KIZLARA MORAL

KADINLAR Birinci Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımını AK Parti Yozgat Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal ziyaret etti. Antrenör Enis Atmaca gözetiminde dün Celal Atik Spor Salon’unda yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının antrenmanını izleyen AK Parti Yozgat Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal, tamamı Yozgatlı oyunculardan oluşan kız takımını başarısından dolayı kutladı. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, takımın bu güne kadar elde ettiği başarılar ve son durumu hakkında Ünal’a bilgi verirken, kulüp olarak desteğe de ihtiyaç duyduklarını söyledi. Sporcular ve Antrenör Enis Atmaca ile bir süre sohbet eden Ünal, takımın sıkıntılarını gerek AK Parti Yozgat Milletvekilleri Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer olsun ve gerekse Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay olsun ileteceğini ifade etti. Elinden geldiği kadar takımın yanında olacağını belirten Ünal, Yozgat’ta oynadıkları bir müsabakayı AK Parti Yozgat Kadın Kolları olarak mutlaka izlemeye geleceklerini de sözlerine ekledi.