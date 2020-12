Kızlara malzeme desteği

Kadınlar Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının Tekirdağspor ile oynadığı müsabaka öncesinde İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Genel Sekreteri Kaan Pınarcıoğlu tarafından kızlara spor malzemesi yardımında buluna sözü verilmişti. İSTANBUL Yozgatlılar Federasyon’u yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Karahacılılar Derneği Başkanı Abdurrahman Kılıçer ile görüşen Pınarcıoğlu, Kılıçer tarafından yaptırılan forma ve eşofmanları konuk ettikleri Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımına teslim etti. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, geçen sefer İstanbul’a geldiklerini kendilerini yalnız bırakmayan ve spor malzemesi sözü veren İstanbul Yozgatlılar Federasyon’u yönetimi verdiği bu sözü tutarak kendilerine spor malzemesi yardımında bulunduğunu söyledi. İstanbul Yozgatlılar Federasyon’u yönetimine teşekkür eden Atmaca, Yozgatlıların her zaman yanlarında olduğunu hissetmeleri, İstanbul ve Bursa’da kendi evlerinde gibi hareket etmelerinin oyuncularına büyük bir moral kaynağı olduğunu ve bu nedenle de herkese ayrı ayrı teşekkür ettiğini sözlerine ekledi. ‘Bir Yozgat’ımız var’ diyen İstanbul Yozgatlılar Federasyon’u Genel Sekreteri Kaan Pınarcıoğlu ise ‘’Biz bize sahip çıkmazsak kimse bize sahip çıkmaz. Sultanlarımızı Bursa deplasmanı öncesinde de yalnız bırakmadık ve verdiğimiz taahhüdü tutarak daha önceden sözünü verdiğimiz ilk formalarını ve eşofmanlarını teslim ettik. Kızlarımıza Sponsor olan İstanbul Karahacılılar Derneği Başkanı Abdurrahman Kılıçer’e teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun! İstanbul Yozgatlılar Federasyonu misafirhanemizde ağırlamaktan gurur duyduğumuz kızlarımıza her defasında ablalık yapan yanlarında olduğunu sürekli hissettiren Kadın Kolları Başkanımız Aysel Arslan hazırlamış olduğu nefis akşam yemeği ve kahvaltı için MasterChef'imiz Bilal Uzcan’a teşekkür ederim. Kızlarımıza destek olma anlamında çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah her birini çok daha iyi yerlerde göreceğimize inanıyor ve başarılarının devamını diliyorum’’ dedi.