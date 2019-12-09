Kızlara hakem engeli

Müsabakaya hızlı başlayan taraf ev sahibi Artvin 7 Martspor ilk dakikalardan itibaren Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı kalesine yüklenmeye başladı. Hem ofansta hem de defansta etkili olan ev sahibi ekip, ilk dakikalardan itibaren farkı açmaya başladı. Müsabakada fark açıldıktan sonra toparlanan Yozgat temsilcisi farkı bir ara 4 sayıya kadar indirdi. İyi oynayıp farkı azaltmaya başlayan kırmızı siyahlı ekip bu sefer hakem engeli ile karşı karşıya kaldı. Müsabakada bütün inisiyatifini ev sahibi ekip tarafından kullanan müsabaka hakemi Yozgat ekibinin öne geçmesine de izin vermedi. Yozgat ekibin kilit oyuncuları da oyun dışında kalınca skor üretemedi ve sahadan 41-29 mağlup ayrıldı.