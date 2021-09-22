Kızlara durmak yok

Celal Atik Spor Salon’unda çalışa kırmızı siyahlı ekip yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, yoğun bir şekilde yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi. Ligde A grubunda yer aldıklarını ve gruplarında en az 5-6 takımın şampiyonluk mücadelesi verecek kadrolara sahip olduğunu vurgulayan Atmaca, ‘’Geçen sezon Süper Lig’den düşen takımlar ile bu sezon güçlü sponsorlar bularak iyi transferler yapan takımlar ile aynı gurupta yer alacağız. Çok zor müsabakalara çıkacağız ve lig elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğiz. Geçtiğimiz sezon bizim için bir tecrübe yılı oldu. Bu sezon öncesinde de milli takıma oyuncularımızı gönderip orada antrenmanlar yapmaları da bizim için ayrı bir avantaj oldu. Milli takım kampına katılan oyuncularımız da biraz olsun tecrübe kazandılar. Şuanda takımımızda Avrupa Şampiyonasında mücadele etmiş olan bir tane de milli oyuncumuz bulunuyor. Bunlar bizim için birer avantaj. Bu oyuncularımızın arasına bir yada iki tane ablalık yapabilecek tecrübeli oyuncuları katabilmemiz durumunda bu sezon ligi istediğimiz noktada bitireceğimize inanıyorum’’ dedi.