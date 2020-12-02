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Kızlara dinlenmek yok

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bu haftayı maç yapmadan geçirecek.

02 Aralık 2020 Çarşamba 00:41
Kızlara dinlenmek yok

Cumartesi günü konuk ettiği Artvin 7 Martspor’u yenerek ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bir gün izin kullandıktan sonra pazartesi günü tekrar antrenmanlara başladı. Antrenör Enis Atmaca gözetiminde çalışan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı 12 Aralık tarihinde deplasmanda Mudanya Belediyespor ile oynayacağı maça kadar yoğun tempo ile çalışacak. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, hafta sonu Artvin temsilcisi ile oynadıkları müsabaka sonrasında oyuncularına bir gün izin verdiğini ve pazartesi gününden itibaren de lig hazırlıklarına başladıklarını söyledi. 12 Aralık tarihinde Mudanya Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya geleceklerini hatırlatan Atmaca, ‘’Bu müsabakaya kadar çok iyi çalışacağız ve ligde son iki haftada yakaladığımız galibiyet serisini Mudanya Belediyespor ile oynayacağımız müsabakada da devam ettireceğiz. Ben takımıma güveniyorum ve bir seri yakaladık, bu seriyi de devam ettireceğimize inanıyorum’’ dedi.

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Kızlara Dinlenmek Yok
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