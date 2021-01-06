Kızlara 1 hafta izin

Hafta sonu deplasmanda ligin ilk yarısın maçında Maltepespor ile karşı karşıya gelen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı müsabaka sonrasında izine ayrıldı. 23 Ocak tarihinde başlayacak olan ligin ikinci yarısı için hazırlıklarına pazartesi gününden itibaren başlayacak olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı yoğun geçen lig maratonunda bir haftalık izin ile yorgunluklarını üzerlerinden atacaklar. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, 12 haftalık yoğun bir lig maratonunun ardından Cumartesi günü Maltepespor ile oynadıkları müsabaka sonrasında ligin ilk devresini tamamladıklarını söyledi. Müsabaka sonrasında oyuncularına hem kafaları toplamaları hem de dinlenmeleri için bir hafta izin verdiğini hatırlatan Atmaca, pazartesi günü toplanarak 23 Ocak tarihinde başlayacak olan ligin ikinci yarısı için hazırlıkların startını vereceklerini belirtti.