Kızlar zorlanmadı

Rıza Kayaalp Spor Salon’unda oynanan müsabakaya iki takımda kontrollü başladı. İlk dakikalar karşılıklı atılan goller ile geçilirken, 10’uncu dakikadan itibaren Yozgat temsilcisi rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi. Müsabakanın ilk 15 dakikalık bölümünde 14-9 önde geçen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ilk yarıyı da 16-11 önde tamamladı. İkinci yarının ilk dakikalarında da üstün bir oyun sergileyen Yozgat ekibi, 40’ıncı dakikada skoru 25-17’ye taşıdı. Bu dakikadan itibaren oyunu yavaşlatan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı müsabakayı 28-24 kazanarak puanını 4’e yükseltti.