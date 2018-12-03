Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96512
ALTIN
204.392
DOLAR
5.1602
STERLİN
6.5973
EURO
5.8632

Kızlar zorlanmadı

HENTBOL Bayanlar İkinci Lig’i A Grubu takımlarından Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı konuk ettiği Pertek Belediyespor’u 28-24 mağlup etti.

Kızlar zorlanmadı

HENTBOL Bayanlar İkinci Lig’i A Grubu takımlarından Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı konuk ettiği Pertek Belediyespor’u 28-24 mağlup etti.

03 Aralık 2018 Pazartesi 07:00
36 Okunma
Kızlar zorlanmadı

Rıza Kayaalp Spor Salon’unda oynanan müsabakaya iki takımda kontrollü başladı. İlk dakikalar karşılıklı atılan goller ile geçilirken, 10’uncu dakikadan itibaren Yozgat temsilcisi rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi. Müsabakanın ilk 15 dakikalık bölümünde 14-9 önde geçen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ilk yarıyı da 16-11 önde tamamladı. İkinci yarının ilk dakikalarında da üstün bir oyun sergileyen Yozgat ekibi, 40’ıncı dakikada skoru 25-17’ye taşıdı. Bu dakikadan itibaren oyunu yavaşlatan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı müsabakayı 28-24 kazanarak puanını 4’e yükseltti. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Zübeyde Hanım, rakipsiz
Zübeyde Hanım, rakipsiz
Yozgat ligde tutundu
Yozgat ligde tutundu
Spor camiası oy kullandı
Spor camiası oy kullandı
Okul Bahçelerine Spor Tesisi
Okul Bahçelerine Spor Tesisi
TURHAL ALKIŞLARLA
TURHAL ALKIŞLARLA
Tribünler Böyle inledi
Tribünler Böyle inledi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim