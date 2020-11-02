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Kızlar yine mağlup

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı mutlak galibiyet parolası ile çıktığı müsabakada Antalya Gazispor’a 31-41 mağlup olmaktan kurtulamadı.

02 Kasım 2020 Pazartesi 00:06
Kızlar yine mağlup

 Rıza Kayaalp Spor Salon’unda Taner Adıkçı, Yasin Tabak hakem ikilisinin yönettiği müsabakanın ilk yarısında rakibi ile başa baş mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ilk 5 dakikalık bölümü rakibi karşısında 4-3 önde geçti. Bu dakikadan sonra konuk Antalya Gazispor oyuna biraz daha ağırlığı koydu. Oldukça çekişmeli geçen ilk yarıda iki takımda karşılıklı ataklar ile gol bulurken, ilk yarının sonlarına doğru oyunun kontrolünü tamamen konuk ekip Antalya Gazispor eline oldu. Hem ofansta hem de defansta etkili olan Antalya temsilcisi müsabakanın ilk yarısını 13-18 önde tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısında oyundan tamamen düşen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı karşısında konuk ekip Antalya Gazispor oyunun üstünlüğünü tamamen eline aldı. Farkı giderek açan Antalya temsilcisi müsabakayı 31-41 kazandı. Müsabakada Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımından Atiye 10 gol ile takımının en çok gol atan oyuncu olurken onu 9 gol ile Buse, 7 gol ile de Hilal takip etti. Konuk ekip Antalya Gazispor ise Bursu 10 gol ile Burcu Özdemir tamının en golcü ismi olurken, 6 gol ile Yağmur, 5’en gol ile Hatice, Sinem ve Mine takip etti. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında Atiye, Zeynep ve Hilal sarı kart görürken, konuk ekip ise Sena, Burcu ve Büşra sarı kart gördü. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Zeynep kırmızı kart ile oyun dışında kalırken, Zehra, Buse 1 kez, Hilal 2 kez ve Zeynep ise 3 kez iki dakika aldı. Konuk ekipte ise Sena, Emine Büşra 1 kez, Sinem ise 2 kez iki dakika alan oyuncular oldu.

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Kızlar Yine Mağlup
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