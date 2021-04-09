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Kızlar yarın Kastamonu’ya gidecek

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Pazar günü deplasmanda Araç Belediyespor ile oynayacağı müsabaka için yaran Kastamonu’ya gidecek.

09 Nisan 2021 Cuma 00:22
Kızlar yarın Kastamonu’ya gidecek

Antrenör Enis Atmaca gözetiminde son hazırlıklarını yapan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı güçlü rakibinden puan almak istiyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Pazar günü deplasmanda Süper Lige çıkmayı garantileyen Araç Belediyespor ile karşı karşıya geleceklerini söyledi. Ligin en güçlü ekiplerinden biri olan Araç Belediyespor karşısında galibiyet hedeflediklerini dile getiren Atmaca, bugün bu müsabakanın son hazırlıklarını yapacaklarını ve yarın sabah Kastamonu’ya hareket edeceklerini sözlerine ekledi. 

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Kızlar Yarın Kastamonu’ya Gidecek
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