Kızlar yarın Kastamonu’ya gidecek

Antrenör Enis Atmaca gözetiminde son hazırlıklarını yapan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı güçlü rakibinden puan almak istiyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Pazar günü deplasmanda Süper Lige çıkmayı garantileyen Araç Belediyespor ile karşı karşıya geleceklerini söyledi. Ligin en güçlü ekiplerinden biri olan Araç Belediyespor karşısında galibiyet hedeflediklerini dile getiren Atmaca, bugün bu müsabakanın son hazırlıklarını yapacaklarını ve yarın sabah Kastamonu’ya hareket edeceklerini sözlerine ekledi.