KIZLAR YARI FiNALDE

Grup müsabakalarında şampiyonluk turu attıktan sonra çeyrek final müsabakalarına yükselmeye hak kazanan Yozgat Kız Hentbol takımı, Karaman’ın ev sahipliğinde gerçekleşen çeyrek final müsabakalarında Antalya, Hatay ve Osmaniye takımlarının yer aldığı grupta şampiyonluk mücadelesi veren. Çeyrek final müsabakalarının ilk gününde Osmaniye temsilcisini farklı bir skor ile yenen Yozgat ekibi, turnuvanın ikinci gününde Antalya ve son gününde ise Hatay temsilcileri ile karşı karşıya geldi. Grupta iki rakibini yenen Yozgat temsilcisi yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı. 26-29 Mart tarihleri arasında Denizli’de yapılacak olan yarı final müsabakalarında Türkiye Şampiyonası finallerine kalmak isteyen Yozgatlı kız hentbolcular bunun için antrenörleri Enis Atmaca gözetiminde çok çalışacaklarını ve finallere kalacaklarına inandıklarını söylediler.