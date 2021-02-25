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Kızlar yalnız kalmadı

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının Antalya’da Gazispor ile oynadığı müsabakada Yozgat temsilcisini Antalya’da yaşayan Yozgatlılar yalnız bırakmadı.

25 Şubat 2021 Perşembe 00:14
Kızlar yalnız kalmadı

 Dün oynanan müsabaka öncesinde Antalya Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği üyelerinden Buğrahan Taşkınsu konaklama konusunda takıma destek verirken, Antalya’da hizmet veren ve Yozgatlı hemşerimiz Süleyman Demirdağ’ın sahibi olduğu Dünya Yemekçilik ise takım yemeklerini ikram etti. Antalya Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda oynanan müsabakada da Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımını yalnız bırakmayan dernek üyeleri maç sonrasında da kızlara gerekliği desteği vererek Yozgat’a uğurladılar.  

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Kızlar Yalnız Kalmadı
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