Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
98469
ALTIN
277.609
DOLAR
5.7165
STERLİN
7.3952
EURO
6.3738

Kızlar Van’a bileniyor

HENTBOL Kadınlar İkinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor takımı Pazar günü konuk edeceği Van Hentbolspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Kızlar Van’a bileniyor

HENTBOL Kadınlar İkinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor takımı Pazar günü konuk edeceği Van Hentbolspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

01 Kasım 2019 Cuma 04:04
Kızlar Van’a bileniyor

Antrenör Enis Atmaca gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekip, ligin ilk haftasında güçlü rakiplerini yenerek galibiyet ile başlama istiyorlar. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor takımı Antrenörü Enis Atmaca, uzun bir aradan sonra yeni sezona Pazar günü oynayacakları müsabaka ile merhaba diyeceklerini söyledi. Ligin ilk haftasında Van Hentbolspor takımını konuk edeceklerini hatırlatan Atmaca, ‘’Lige galibiyet ile başlamak istiyoruz. Geçtiğimiz sezon tamamlanmasına karşılık biz hiç ara vermeden yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Oyuncularımızın tamamı Yozgatlı olması ve Yozgat’ta yaşamaları bizim için bir avantaj oldu ve yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden başlayabildik. Şimdi uzun süredir yaptığımız çalışmaların meyvesini alma zamanı geldi. Pazar günü konuk edeceğimiz Van Hentbolspor ile oynayacağımız müsabakada rakibimizi yenerek yaptığımız çalışmaların meyvesini toplayacağımıza inanıyorum’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kızlar Van’a Bileniyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çekerek galibiyet peşinde
Çekerek galibiyet peşinde
Sorgun taktik çalıştı
Sorgun taktik çalıştı
Voleybolcular üzgün
Voleybolcular üzgün
ENGELLiLERE ARAÇ ENGELi
ENGELLiLERE ARAÇ ENGELi
Sorgun’da hazırlıklar sürüyor
Sorgun’da hazırlıklar sürüyor
Sorgun evinde de kayıp
Sorgun evinde de kayıp
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim