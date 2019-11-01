Kızlar Van’a bileniyor

Antrenör Enis Atmaca gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekip, ligin ilk haftasında güçlü rakiplerini yenerek galibiyet ile başlama istiyorlar. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor takımı Antrenörü Enis Atmaca, uzun bir aradan sonra yeni sezona Pazar günü oynayacakları müsabaka ile merhaba diyeceklerini söyledi. Ligin ilk haftasında Van Hentbolspor takımını konuk edeceklerini hatırlatan Atmaca, ‘’Lige galibiyet ile başlamak istiyoruz. Geçtiğimiz sezon tamamlanmasına karşılık biz hiç ara vermeden yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Oyuncularımızın tamamı Yozgatlı olması ve Yozgat’ta yaşamaları bizim için bir avantaj oldu ve yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden başlayabildik. Şimdi uzun süredir yaptığımız çalışmaların meyvesini alma zamanı geldi. Pazar günü konuk edeceğimiz Van Hentbolspor ile oynayacağımız müsabakada rakibimizi yenerek yaptığımız çalışmaların meyvesini toplayacağımıza inanıyorum’’ dedi.