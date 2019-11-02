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Kızlar, Van Hentbol ile karşılaşacak

HENTBOL Bayanlar 2'inci Ligi C Grubunda yer alan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor, ligin ilk haftasında Van Hentbol takımını konuk edecek.

Kızlar, Van Hentbol ile karşılaşacak

HENTBOL Bayanlar 2'inci Ligi C Grubunda yer alan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor, ligin ilk haftasında Van Hentbol takımını konuk edecek.

02 Kasım 2019 Cumartesi 04:04
Kızlar, Van Hentbol ile karşılaşacak

 Hentbol Bayanlar 2'inci Ligi C Grubunda bu hafta tek karşılaşma oynanacak. Yozgat ASP Gençlikspor, Van Hentbol takımı ile yarın saat 13.00'da Bozok Üniversitesi Spor Salonu'nda karşılaşacak. 

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