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KIZLAR ÜZGÜN

HENTBOL Kadınlar İkinci Ligi C Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Artvin deplasmanında aldığı mağlubiyetin üzüntüsünü yaşıyor.

KIZLAR ÜZGÜN

HENTBOL Kadınlar İkinci Ligi C Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Artvin deplasmanında aldığı mağlubiyetin üzüntüsünü yaşıyor.

11 Aralık 2019 Çarşamba 04:04
KIZLAR ÜZGÜN

Mutlak galibiyet parolası ile çıktıkları müsabakada hakeminde etkisi ile istediğini alamayan kırmızı siyahlı ekip, ligin ilk devresini bir maç eksik ile ikinci sırada tamamladı. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, mutlak galibiyet parolası ile çıktıkları müsabakadan istedikleri sonucu alamamanın üzüntüsü içerisinde olduklarını söyledi. Güçlü rakiplerini deplasmanda yenerek ligin ilk yarısını zirvede kapatma hesapları yaptıklarını hatırlatan Atmaca, ‘’Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Çok iyi hazırlandığımız müsabakada hakemlerin de etkisi ile kaybetmek zorunda kaldık. Rakibimiz çok güçlüydü ancak bizim her toparlandığımız müsabakanın kırılma noktalarında hakem faktörü devreye girdi ve deplasmanda bizim gardımızı düşürdü. Puan alabileceğimiz müsabakayı kaybederek Yozgat’a dönmek durumunda kaldık. Ancak her şey daha henüz bitmiş değil. Ligin ilk yarısı geride kaldı, ancak ikinci yarıda bütün müsabakalarımızı kazanarak grup müsabakalarını zirvede bitireceğiz. Takım olarak buna inandık ve bu yolda gerekli çalışmalarımızı yapacağız. Ligin ilk devresi tamamlanmasından dolayı oyuncularıma izin verdim. Biraz dinlendikten sonra önümüzdeki günlerde çalışmalara kaldığımız yerden devam edeceğiz’’ dedi. 

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