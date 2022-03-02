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Kızlar üzgün

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Beta Transformatör Adasokağı karşısında aldığı mağlubiyetin üzüntüsünü yaşıyor.

02 Mart 2022 Çarşamba 00:11
Kızlar üzgün

Ligde çıktığı son iki müsabakasını kaybederek hedefinden uzaklaşan ve taraftarını üzen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Pazar günü deplasmanda Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü ile oynayacağı müsabakaya yöneldi. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Beta Transformatör Adasokağı ile oynadıkları müsabakayı kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi. İyi hazırlandıkları müsabakada bir türlü sahaya istedikleri oyunu yansıtamadıklarını dile getiren Atmaca, ‘’Rakibimiz şampiyonluk mücadelesi veren bir ekipti. Ancak biz Beta Transformatör Adasokağı takımını yeneceğimize inanıyorduk. Ama sahaya bir türlü istediğimiz oyunu yansıtamadık, birçok ataktan da boş dününce mağlubiyette kaçınılmaz oldu. Moralimiz bozuk ancak bu müsabaka artık geride kaldı ve Pazar günü deplasmanda Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü ile oynayacağımız müsabakaya odaklanmamız gerekiyor. Elazığ temsilcisi de güçlü bir ekip. Yozgat’ta oynadığımız müsabakada rakibimize kaybetmiştik, ancak şimdi bu müsabakanın rövanşını alacağımıza inanıyorum. En azından Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü ile oynayacağımız müsabakayı kazanarak moral bulmak istiyoruz’’ dedi. 

Son Güncelleme: 01.03.2022 19:12
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