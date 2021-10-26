Kızlar üzgün

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, mutlak galibiyet parolası ile çıktıkları Kızıltepe Spor Lisesi deplasmanında bir sayı farkla yenildikleri için çok üzgün olduklarını söyledi. Yenebilecekleri müsabakayı basit hatalar sonucunda yenildiklerini dile getiren Atmaca, ‘’Rakibimiz karşısında çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Ancak özellikle kalede yaptığımız hatalar mağlubiyeti re peşinden getirdi. Çok iyi bir ekip olduk ancak bir iki eksiğimiz bulunuyor. Bu eksikliklerimizi gidermemiz durumunda ilk dört takım arasına girebileceğimize inanıyorum. Kızıltepe Spor Lisesi ile oynadığımız müsabaka artık geride kaldı ve Cumartesi günü Sivas Belediyespor ile oynayacağımız müsabakaya odaklanmamız gerekiyor. Ligin güçlü ekiplerinden biri olan Sivas Belediyespor karşısında mutlak galip gelmemiz gerekiyor. Bu nedenle de Cumartesi gününe kadar çok iyi hazırlanacağız. Taraftarımızın da desteğini arkamıza alırsak rakibimizi yeneceğimize inanıyoruz’’ dedi.