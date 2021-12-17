Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Kızlar Üçüncü Lig’de

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Yurdum Gençlikspor kadın futbol takımı Kadınlar Üçüncü Ligi’nde mücadele edecek.

17 Aralık 2021 Cuma 00:46
Kızlar Üçüncü Lig’de

Ocak yada Şubat ayı içerisinde başlaması planlanan Kadınlar Futbol Üçüncü Ligi’ne katılmak için müracaatta bulunan Yurdum Gençlikspor takımı 2022-2023 sezonunda Üçüncü Lig’de mücadele edecek. Yaklaşık 3 ay önce kurulum aşamasını tamamlayarak takımını oluşturan Yurdum Gençlikspor çalışmalarını Antrenör Oktay Elma ve Spor Uzmanı Mehmet Efe ve Beden Eğitimi Öğretmeni Emre Çimentepe gözetiminde sürdürüyor. Yurdum Gençlikspor Kulüp Başkanı Özgür Akgün, bu sene içerisinde kurdukları kadın futbol takımı ile yeni sezonda Üçüncü Lig’de mücadele edeceklerini söyledi. Takımlarını oluşturduklarını ve birkaç aydır sporcularının birlikte çalıştığını vurgulayan Akgün, ‘’Yurdum Gençlikspor Kulübü olarak Yozgat’ta kadın sporunda yeni bir soluk, yeni bir heyecan getirmek amacıyla kadın futbol takımımızı oluşturduk. Yeni sezonda Üçüncü Lig’de mücadele edecek olan takımımızın ilk sezonu olacağı için hedefimizi çok yüksek tutmuyoruz. Bu sezon bizim tecrübe yılımız olacak. İlk defa mücadele edeceğimiz bir lig ve bu ligde takımımızın neler yapabileceğini göreceğiz ve ona göre hareket edeceğiz. Ocak yada Şubat ayı içerisinde başlanması gereken lige sporcularımız en iyi şekilde hazırlanacaklar’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Kızlar Uçüncü Lig’deYozgatIlerigazetesiAralıkCumaHaberYudumGençliksporKadınFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fidan diktiler
Fidan diktiler
Polis adayları çalışıyor
Polis adayları çalışıyor
Hazırlıklara devam
Hazırlıklara devam
Sorgun lideri gözüne kestirdi
Sorgun lideri gözüne kestirdi
Yozgatspor’da son hazırlıklar
Yozgatspor’da son hazırlıklar
Açıkgöz engellileri ağırladı
Açıkgöz engellileri ağırladı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim