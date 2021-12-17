Kızlar Üçüncü Lig’de

Ocak yada Şubat ayı içerisinde başlaması planlanan Kadınlar Futbol Üçüncü Ligi’ne katılmak için müracaatta bulunan Yurdum Gençlikspor takımı 2022-2023 sezonunda Üçüncü Lig’de mücadele edecek. Yaklaşık 3 ay önce kurulum aşamasını tamamlayarak takımını oluşturan Yurdum Gençlikspor çalışmalarını Antrenör Oktay Elma ve Spor Uzmanı Mehmet Efe ve Beden Eğitimi Öğretmeni Emre Çimentepe gözetiminde sürdürüyor. Yurdum Gençlikspor Kulüp Başkanı Özgür Akgün, bu sene içerisinde kurdukları kadın futbol takımı ile yeni sezonda Üçüncü Lig’de mücadele edeceklerini söyledi. Takımlarını oluşturduklarını ve birkaç aydır sporcularının birlikte çalıştığını vurgulayan Akgün, ‘’Yurdum Gençlikspor Kulübü olarak Yozgat’ta kadın sporunda yeni bir soluk, yeni bir heyecan getirmek amacıyla kadın futbol takımımızı oluşturduk. Yeni sezonda Üçüncü Lig’de mücadele edecek olan takımımızın ilk sezonu olacağı için hedefimizi çok yüksek tutmuyoruz. Bu sezon bizim tecrübe yılımız olacak. İlk defa mücadele edeceğimiz bir lig ve bu ligde takımımızın neler yapabileceğini göreceğiz ve ona göre hareket edeceğiz. Ocak yada Şubat ayı içerisinde başlanması gereken lige sporcularımız en iyi şekilde hazırlanacaklar’’ dedi.